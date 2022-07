Test Stray : le petit chat de la PS5 a séduit la presse, toutes les notes dans le monde

JEUXACTU : note et test à venir

VG24/7 : 5/5

VGX : 5/5

Guardian : 5/5

Gamepressure : 9.5/10

Destructoid : 9/10

GamesRadar+ : 9/10

Hobby Consolas : 9/10

Screen Rant : 9/10

The Sixthaxis : 9/10

God is a Geek : 9/10

CGMagazine : 8.5/10

4Players.de : 8.3/10

Video Chums : 8.3/10

GameMAG : 8/10

Multiplayer.it : 8/10

IGN : 8/10

CD-Action : 8/10

EGM : 8/10

JV : 15/20

Carole Quintaine : 15/20

Vandal : 7.4/10

Metro GameCentral : 7/10

Dexerto : 7/10

Hey Poor Player : 7/10

NME : 6/10

Attack of the Fanboy : 6/10

Tout le monde l'avait zappé, mais c'est bien aujourd'hui que sort Stray, le jeu de chat développé par les Français de BlueTwelve Studio. Il faut dire que la communication autour de ce titre révélé lors de la l'E3 2020 fut assez timide et manquait singulièrement de prise de parole. Mais qu'importe, on peut enfin savoir si incarner un petit chat de gouttière se révèle aussi intéressant que le promettaient les quelques trailers diffusés trop rarement. A en juger Metacritic, les promesses ont été tenues, puisque le jeu s'en sort avec un joli 84% de Metascore obtenu sur 69 reviews recensées dans sa version PS5. C'est avant tout son univers cyberpunk et son gameplay sympathique qui a séduit les testeurs, surtout que jouer un jeu n'est pas quelque chose d'usuel dans le jeu vidéo. En revanche, ce qu'on reproche souvent au jeu, c'est la simplicité des énigmes, sa durée de vie beaucoup trop courte (6h de jeu environ) et son manque de challenge. En attendant notre test (qui arrivera quand on recevra le jeu), voici les notes obtenues dans le monde.