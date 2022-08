Stray : la SPA profite du jeu pour sensibiliser les joueurs sur l'abandon et l'adoption

Sorti le 19 juillet dernier, Stray est devenu rapidement un petit phénomène estival puisqu'il met en scène un petit chat qui doit retrouver son chemin dans une ville à l'ambiance cyberpunk. Très rapidement, les internautes ont partagé leurs meilleures vidéos, parfois avec leur véritable chat de compagnie fixant l'écran de télévision. Ce grand intérêt pour nos félins n'a pas manqué d'attirer l'attendion de la SPA qui souhaite profiter du succès du jeu afin de sensibiliser les gens à l'abandon, mais aussi à l'adoption des chats. Surtout en cette période de grandes vacances où les Français détiennent le triste record du nombre d'abandons. La SPA s'est donc amusée à créer des mods afin de pouvoir incarner 5 chats errants (Pastelle, Doc, P’tite Crevette, Zoya et Câline) véritablement présents dans des refuges et qui ont été modélisés dans le jeu. Une manière de leur donner de la visibilité et de favoriser leur adoption rapide, mais également une façon de mettre en avant tous les chats en attente d’une vie meilleure.









Lorsque nous avons vu le succès du jeu Stray, nous avons immédiatement pensé que cet engouement devait être mis au service de la SPA et des milliers de chats abandonnés en attente d’une famille. En modélisant ces cinq chats, qui sont tous les cinq dans une situation d’urgence, nous leur offrons une visibilité inédite et à travers eux, nous mettons en lumière le combat de la SPA pour l’adoption et contre les abandons. Cet été a été particulièrement éprouvant pour nos équipes car elles ont dû faire face à la saturation de nos 63 refuges et Maisons SPA. Elles ont pris en charge plus de 10 150 chats qui attendent désormais une nouvelle famille. Quoi de mieux qu’un jeu à succès pour les mettre en avant ? Nous sommes fiers de présenter cinq chats que nous avons recueillis et nous avons l’espoir qu’ils deviendront les ambassadeurs des milliers de chats abandonnés dans nos refuges. Au-delà de les connaître dans un monde virtuel, nous espérons que les joueurs pousseront les portes de nos refuges pour établir un vrai contact avec eux et devenir des adoptants responsables afin de leur offrir une nouvelle vie.



Développé par le jeune studio français BlueTwelve (ils sont basés à Montpellier), Stray a non seulement séduit la presse avec 83% de moyenne sur Metacritic, mais également les joueurs qui lui ont accordé la moyenne de 8.2/10 en note utilisateur. On espère que les développeurs préparent du contenu supplémentaire, le jeu étant un peu court (entre 4h et 6h de jeu), et que d'autres mods viendront s'ajouter à ceux de la SPA.