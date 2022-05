Steelrising : voici le Story Trailer, on est en pleine Révolution Française mais avec des automates

Si l'annonce de Greedfall 2 a suscité pas mal d'intérêt lors du BigBen Week hier après-midi, l'éditeur Nacon a aussi pensé à dévoiler une nouvelle bande annonce pour Steelrising, dont la sortie est désormais prévue pour le 8 septembre prochain. Un report de quelques mois, histoire de peaufiner comme il se doit ce jeu d'action aux consonances RPG et qui puise ses inspirations du côté des jeux de FromSoftware, Dark Souls, pour ne pas le citer. La différence, c'est que Steelrising se distingue par son ambiance unique, qui se déroule en pleine révolution française, dans une France dystopique où les automates partagent la vie des humains. Le joueur prendra le contrôle d'ailleurs d'Aegis, un de ces robots, qui va tout faire pour faire chuter Louis XVI et son régime de terreur. C'est ambitieux et le Story Trailer vaut le coup d'être vu.