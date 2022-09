Steelrising : un NewGame+ annoncé pour une difficulté plus accrue

Sorti il y a un peu de moins de 15 jours, Steelrising va sans doute s'efforcer à livrer du contenu pour son public. On apprend en effet que le 29 septembre prochain un patch sera déployé pour mettre en place un mode NewGame+ qui permettra de réhausser la difficulté que certains jugeaient un peu légère, par rapport à la concurrence parmi les Souls-like. De quoi ravir les joueurs les plus hardcores, qui vont aussi profiter de quatre nouvelles armes, une tenue complète inédite et des variations d'ennemis, histoire de nous donner l'illusion d'un renouveau. Cette difficulté supplémentaire sera accessible via le mode "Assist" et permettra de modifier les paramètres du jeu et notamment la difficulté. Il sera possible de désactiver cette option à tout moment. En guise de cadeau, Nacon a aussi posté le trailer avec citations de la presse internationale.