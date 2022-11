Steelrising : le DLC "Les Secrets de Cagliostro" est dispo et s'offre un trailer de lancement

avoir terminé le niveau "Bastille", ce dernier s'intégrant dans la trame principale. Comme on peut le voir dans le trailer de lancement, on pourra en savoir plus sur un lieu méconnu et gardé secret, une fabriques de créatures aussi répugnantes que dangereuses. Evidemment, on pourra compter sur de nouveaux ennemis à combattre, un boss inédit supplémentare, des armes nouvelles au nombre de 5, des quêtes secondaires qui viendront s'ajouter et même deux nouveaux personnages à découvrir. C'est disponible dès maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series.









Nacon et le studio Spiders nous signalent de la disponibilité du DLC "Les Secrets de Cagliostro", qui va permettre de prolonger l'expérience. On rappelle que pour accéder à cette extension, il faudra