Steelrising : après les tests de la presse, place au trailer de lancement !

Après des années de travail intensif au sein du studio Spiders, Steelrising est enfin disponible en ce jeudi 8 septembre 2022. Premier Souls-like français, ce titre est ambitieux à plus d'un titre, ne serait-ce que par son lore et cette envie de faire de la Révolution Française un point de départ ultra intéressant. Dans cette ambiance uchronique où le roi Louis XVI s'est constitué une armée de robots pour combattre la gronde de son peuple, Steelring reprend ni plus ni moins que les codes des jeux type Dark Souls, imposé par le studio japonais FromSoftware. Le jeu déroule d'ailleurs plutôt bien sa partition, avant de céder à des soucis de finition, de bugs (parfois très problématiques) et l'absence de VF assez inexplicable (un jeu français, développé en France, avec une histoire française, mais dénué de voix françaises). Voici le trailer de lancement du jeu, l e lien pour accéder à notre test complet de ce Steelrising