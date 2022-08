Steelrising : baston dans les rues de Paris pour ce Souls-like français

Le succès médiatique de Lies of P lors de cette gamescom 2022 a donné envie à Nacon et au studio Spiders de rappeler que eux aussi préparent un Souls-like fait d'automates dans un univers baroque. Et puisque le jeu est franco-français, pourquoi ne pas mettre en avant la belle ville de Paris à l'époque du XVIIIè siècle ? Dans cette nouvelle vidéo de gameplay en 4K, on peut apprécier quelques lieux iconiques de la capitale française, comme le Louvre, le Jardin du Luxembourg, les Invalides, Bastille, mais aussi la Cité avec Notre-Dame de Paris. Les développeurs de Spiders ont même fait un travail de recréation en intégrant des monuments aujourd’hui disparus comme le Grand Chatelet, le Pont au Change ou la fameuse Bastille.Rappel, l'histoire de Steelrising propose une version alternative de l’Histoire, avec le roi Louis XVI qui a fait concevoir une armée d’automates par ses ingénieurs, parce qu'il est passionné d’horlogerie, mais aussi parce qu'il souhaite empêcher le peuple de s'insurger et de prendre la Bastille comme en 1789. Du coup, Paris est à feu et à sang, et hommes, femmes et enfants sont systématiquement massacrés. On jouera le rôle d'Aegis, une automate-guerrière qui était jadis un robot dédié à la danse pour le plaisir de la Cour, tout en étant la garde du corps de Marie-Antoinette. C'est d'ailleurs la femme du roi qui l'a envoyé pour aller détruite les machines de la terreur de Louis XVI.La sortie de Steelrising est attendue pour le 8 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series, sachant qu'une bêta arrive aujourd'hui, le 25 août pour celles et ceux qui ont précommandé le jeu. Ça sera l'occasion de découvrir les deux premiers niveaux : Saint Cloud et Les Invalides.