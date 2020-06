Steam : les soldes d'été battent leur plein, un système de fidélité mis en place

Attention à votre compte en banque, car les soldes Steam d'été ont débuté. Cette année, pas de jeu communautaire, mais la mise en place d'un tout nouveau système de points de fidélité qui permet d'obtenir de petits bonus. Concrètement, on va donc obtenir 112 points de fidélité pour chaque euro dépensé dans la boutique de Valve Software, sachant que ces points n'ont pas de date de péremption, et que ce système ne sera pas supprimé une fois les soldes d'été terminées. Bien sûr, on ne pourra pas vendre ou échanger ces points, mais il sera tout de même possible de les donner à vos amis, ou à d'autres membres de la communauté Steam si vous le désirez.

Ces points seront donc échangeables contre diverses récompenses comme des avatars animés pour votre profil, des cadres spécifiques pour votre avatar, des fonds d'écran pour votre profil, mais aussi des émoticones pour utiliser dans le chat. En allant faire un tour dans la liste des récompenses, on reconnaît immédiatement certains items, puisqu'il s'agit de ceux qu'on pouvait obtenir en craftant un badge avec le système des cartes. Pour l'instant, ces points sont plutôt gadget, mais on imagine que Steam devrait étendre les possibilités, et fournir à l'avenir des récompenses plus intéressantes.

La bonne nouvelle, c'est que pendant la durée des soldes, Valve software offrira à chacun une remise de 5€ sur chaque tranche de 30€ dépensée, sans limite, et quelles que soient les promos appliquées aux jeux. Si ce système nous dit déjà quelque chose, c'est qu'il ressemble étrangement aux bons de 10€ offerts sur l'Epic Games Store. Comme quoi, la concurrence à souvent du bon.

Les Soldes d'été Steam sont également le meilleur moment de l'année pour gonfler votre bibliothèque avec tous les jeux dont vous aurez besoin pour tenir jusqu'à Noël. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les offres sont innombrables, et toujours aussi alléchantes.