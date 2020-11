Steam : la compatibilité de la DualSense PS5 et de la manette Xbox Series X assurée via une Mise à jour

Bonne nouvelle pour les joueurs PC qui ont craqué pour une machine next gen', puisque Valve Software vient de mettre Steam à jour, afin de rendre son client totalement compatible avec les manettes Xbox Series X et PS5. Pour l'instant, il faudra néanmoins en passer par la version beta du client afin de pouvoir profiter de cette nouveauté, mais on imagine que la version classique devrait offrir cette compatibilité d'ici quelques semaines. Mieux, Valve a assuré que certaines fonctions spécifiques de la DualSense seraient prises en compte, dont les vibrations haptiques, le trackpad tactile ou les fonctions gyroscopiques.