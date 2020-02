Steam : un nouveau record de fréquentation a été battu par la plateforme

Alors qu'on pensait que l'Epic Games Store allait tailler des croupières à Steam, la plateforme de Gabe Newell se porte plutôt bien. Elle continue même de battre des records de fréquentation, comme dimanche dernier. En effet, lors de ce "Superbowl Sunday" 2020, plus de 18 millions de joueurs (18 801 944 exactement) ont étés connectés simultanément sur les serveurs de Steam, ce qui représente une légère hausse par rapport au précédent record de 18 537 490 établi le 14 janvier 2018. Ceci dit, pour une raison obscure, le nombre de joueurs en train de jouer (5,8 millions) était plus faible d'un million par rapport au précédent record (7,8 millions).



On apprend également que la VR se porte bien, puisque selon le dernier recensement fait par Road to VR, le nombre de joueurs a atteint le nouveau record de 1,3 millions d'utilisateurs connectés sur un mois.

.@Steam has broken its record for most concurrently online users that was held for two years. Previous record was 18,537,490 users. It's still increasing!



But there's about 1 million less players actually in-game (≈5.8mil vs ≈7mil two years ago).https://t.co/D6WDHbz0B4