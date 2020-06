Steam Cloud Play : le GeForce NOW retenu par Valve pour son service de jeu en streaming

Valve Software commence à mettre en place son nouveau système de jeu en streaming appelé Steam Cloud Play, et on apprend aujourd'hui qu'il fera appel au GeForce NOW pour fonctionner, et pour s'occuper des calculs. L'association n'est pas surprenante, puisque d'un côté Nvidia dispose de la puissance de calcul, tandis que Valve peut fournir les jeux grâce à sa plateforme Steam. Enfin disponible en beta, Steam Cloud Play demandera aux premiers utilisateurs de disposer d'un compte GeForce NOW (pas forcément payant), ainsi que le logiciel installé sur sa machine. Désormais, un jeu compatible lancé en passant par Steam sera ainsi directement disponible en streaming via les serveurs de Nvidia, sans que le joueur n'ait besoin de télécharger des fichiers.

Dans l'immédiat, cet accord devrait aussi servir à Nvidia qui pourra augmenter sa clientèle, mais aussi enrichir plus facilement son catalogue de jeux compatibles, ce dernier ayant été mis à mal par les récents départs d'éditeurs. Si le GeForce NOW est pour l'instant le seul service disponible via Steam Cloud Play, il pourrait ne pas être le seul a en croire le message de Valve Software . Reste à voir comment ce service va pouvoir évoluer, et à quelle vitesse il pourra être rendu accessible à la majorité des joueurs.