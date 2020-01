Steam Awards : voici la liste des lauréats de l'édition 2019

Comme chaque année, les joueurs sur Steam ont voté à plusieurs reprises pour déterminer quels sont les jeux qui les ont le plus marqué en 2019. Après avoir choisi les nommés lors des soldes d'automne, il était temps de désigner les lauréats. Depuis le début des soldes d'hiver, les votes sont donc comptabilisés, et comme l'année s'est terminée, Valve Software vient de dévoiler les résultats. Ici, pas de choix biaisé comme dans les Game Awards de Geoff Keighley, la seule limite étant que les titres mentionnés doivent être disponible sur la plateforme de Gabe Newell. Retrouvez ci-dessous les différentes catégories, avec les titres nommés, et en gras les vainqueurs.

JEU DE L'ANNÉE

- Sekiro : Shadows Die Twice

- Resident Evil 2

- Star Wars : Jedi Fallen Order

- Destiny 2

- Devil May Cry 5

JEU VR DE L'ANNÉE

- Beat Saber

- Blade & Sorcery

- Gorn

- Borderlands 2 VR

- Five Nights at Freddy's : Help Wanted

AMOUR INDÉFECTIBLE

- Warframe

- Rainbow Six : Siege

- GTA V

- Counter-Strike : Global Offensive

- DOTA 2

C'EST MIEUX AVEC DES AMIS

- Risk of Rain 2

- DOTA Underlords

- Age of Empires II : Definitive Edition

- Ring of Elysium

- DayZ

GAMEPLAY LE PLUS INNOVANT

- Baba is You

- Slay The Spire

- My Friend Pedro

- Oxygen Not Included

- Planet Zoo

JEU À L'HISTOIRE EXCEPTIONNELLE

- A Plague Tale : Innocence

- Disco Elysium

- Far Cry : New Dawn

- Gears 5

- GreedFall

MEILLEUR JEU AUQUEL VOUS ÊTES NUL

- MORDHAU

- Code Vein

- Hunt : Showdown

- Remnant : From the Ashes

- Mortal Kombat 11

STYLE VISUEL EXCEPTIONNEL

- GRIS

- Total War : Three Kingdoms

- Astroneer

- Katana Zero

- Subnautica : Below Zero