Star Wars Squadrons : le jeu fuite sur le Microsoft Store, un successeur à Rogue Squadron ?

Avec le report des annonces prévue pour l'E3, les fuites semblent se multiplier, et aujourd'hui, cela concerne Electronic Arts. En effet, le Microsoft Store vient de faire fuiter Star Wars : Squadrons. Ce qui ressemble sacrément au successeur spirituel de Rogue Squadron serait en réalité le fameux Project Maverick sur lequel travaille le studio EA Motive depuis maintenant plusieurs années. Comme vous pouvez le voir sur l'artwork ci-dessous, on peut voir un pilote de l'Alliance Rebelle faire dos à un pilote de chasseur TIE de l'Empire, tandis qu'une série de vaisseaux bien connus compose l'arrière-plan (X-Wing, A-Wing, Y-Wing, Chasseur TIE, Bombardier TIE et Intercepteur TIE). Quand on voit le bouton de précommande du site surmonté de la mention "Pilots Wanted", on se dit que le titre pourrait bien être officialisé lors de l'EA Play Live du 18 juin prochain.