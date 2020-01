Star Wars Battlefront II : on sait enfin quand BB-8 et BB-9E vont débouler

Bien que la hype autour de Star Wars commence à se dissiper tranquillement, cela n'empêche pas Battlefront II d'abreuver encore un peu plus sa communauté de personnages issus de la dernière trilogie : Electronic Arts l'avait annoncé, le jeu accueillera prochainement deux nouveaux héros pour le moins originaux, BB-8 et BB-9E.Les adorables petites boules métalliques seront donc mises à l'honneur très bientôt : justement, la date (imprécise) de leur arrivée vient d'être officialisée et ce sera pour la semaine prochaine. Cette mise à jour gratuite apportera également deux véhicules inédits, le MC80 et le Destroyer Stellaire, ainsi que trois nouvelles maps (Ajan Kloss, Takodana et Jakku). De quoi prolonger le plaisir un tantinet.