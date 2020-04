Star Wars Battlefront 2 : la dernière mise à jour se dévoile et elle est dédiée à Rogue One

Hoth, l'Etoile de la Mort II, Yavin IV, Tatooine et Scarif sont désormais compatibles avec Action Instantanée et Suprématie tandis que le mode Coop se voit gratifié des trois cartes que sont Scarif (toujours elle), l e croiseur stellaire MC85 et le croiseur de classe Resurgent. Crait et Scarif (encore) arrivent également dans les modes Affrontement Héroïque et Confrontation de Héros.



Cerise sur le gâteau, de nouveaux items cosmétiques font leur apparition : un trailer descriptif de cette jolie mise à jour est justement communiquée par Electronic Arts. Nous vous conseillons donc d'y jeter un œil, cela se passe juste en dessous. Et bon jeu !





Après plus de deux ans, DICE se voit enfin en mesure de livrer une toute dernière mise à jour à Star Wars Battlefront 2, son FPS tant controversé qui a su apprendre de ses erreurs à grands coups d'updates et de DLC gratuits. Et pour marquer le coup, ce patch final s'attarde sur Star Wars Rogue One, spin-off apprécié sorti en 2016, avec une map prenant place directement sur la chaleureuse Scarif.D'autres nouveautés sont également à noter : les maps