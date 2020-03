Stadia : un nouveau studio dirigé par l'ancienne patronne de Santa Monica (GOD OF WAR)

Google annonce aujourd'hui la création d'un nouveau studio interne situé à Playa Vista. Il sera dirigé par l'ancienne patronne de Santa Monica Studio, Shannon Studstill. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que la dame a débuté sa carrière en tant que productrice de God of War (2005), avant de passer directrice de production puis patronne de la structure. Avec un tel pedigree, on comprend aisément pourquoi Google s'est intéressé à elle pour son nouveau studio. Ce n'est pas la première femme à occuper des fonctions dirigeantes, puisque l'on rappelle que Jade Raymond (Ubisoft Toronto, EA Motive) est à la tête de Stadia Games and Entertainment.

Selon l'annonce relayée par nos confrères de GamesIndustry.biz, l'objectif de cette nouvelle société est de "créer des jeux exclusifs à Stadia en utilisant de nouveaux modèles d'interactions et des mécaniques inédites". Notons que Shannon Studstill sera remplacée à la tête de Santa Monica Studio par Yumi Yang. Bien qu'elle ne soit pas connue du grand public, cette dernière reste une personne d'expérience avec plus de 19 ans de carrière au sein de PlayStation. Vous pouvez voir sur la photo ci-dessous, de la gauche à la droite, Shannon Studstill, Cory Barlog et Yumi Yang.