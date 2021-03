Sony Santa Monica : les créateurs de God of War à la recherche d'un scénariste

🔥 HOT JOB: LEAD WRITER 🔥



11 mars 2021

Ça ne chôme pas chez Sony Santa Monica Studio. En effet, en plus de travailler sur le très attendu God of War Ragnarök, les équipes oeuvrent également sur un jeu qui n'a pas encore été annoncé. Strictement rien n'a filtré sur le projet, mais on sait qu'il s'agit d'une nouvelle licence et que le studio - en janvier dernier - était à la recherche d'un directeur artistique . Aujourd'hui, on apprend qu'une autre fonction tout aussi importante est ciblé : celui de scénariste.Sony Santa Monica Studio exige que la future recrue maîtrise la narration à la perfection, et qu'elle soit capable de créer un lien fort entre le script et les mécaniques de gameplay. C'est également ce lead writer qui sera chargé de créer le background des personnages et les dialogues, tout en ayant dans sa ligne de mire le lore qu'il aura lui-même créé avec son équipe.Compte tenu des postes visés, il va vraisemblablement falloir se montrer patient avant l'officialisation du jeu. De toute façon, on n'est pas pressés.