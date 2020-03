Stadia Pro : voici la liste des jeux gratuits pour le mois d'avril, ce n'est pas fou

Le PSN, le Xbox Live, ou encore le Nintendo Switch Online ne sont pas les seuls services en ligne à proposer chaque mois des jeux gratuits à leurs abonnés. En effet, c'est également le cas de Stadia avec son offre Pro, Google ayant rapidement compris qu'il s'agissait d'une tradition incontournable. D'ailleurs, la firme de Mountain View nous a fait parvenir un communiqué officiel qui lève le voile sur les jeux retenus pour le mois d'avril ; et à vrai dire, ce n'est pas fou. Jugez plutôt : Spitlings, Serious Sam Collection et Stacks On Stacks.



A partir du 1er avril donc, ces trois titres feront leur apparition dans le catalogue, tandis que Metro Exodus et Thumper seront retirés dès le 31 mars. Pas de panique pour autant, car si vous les ajoutez à votre bibliothèque avant la date fatidique , vous pourrez continuer d’y jouer gratuitement dans le cadre de votre abonnement.



Par ailleurs, on nous prévient que The Crew 2 est désormais disponible dans la boutique Stadia, tout comme le DLC "Flingues, Amour et Tentacules : Le mariage de Wainwright & Hammerlock" de Borderlands 3. Enfin, Lost Words : Beyond the Page n'arrivera pas avant demain.