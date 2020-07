Stadia Pro : Google lève le voile sur les jeux gratuits d'août 2020, Metro Redux répond présent

les épisodes 2033 et Last Light, avec les améliorations graphiques qu'implique une remasterisation. On note également la présence de Just Shapes & Beats, un jeu de rythme développé par le studio indépendant Berzerk Studio et sorti en 2018.



Quant à Kona (2017), il permet de se glisser dans la peau du détective Carl Faubert qui doit enquêter sur de mystérieux événements ayant eu lieu dans une bourgade canadienne. Enfin, il y a Strange Brigade (2018), un titre créé par Rebellion (Zombie Army, Sniper Elite) où jusqu'à quatre joueurs doivent affronter des monstres au coeur de l'Egypte. A noter que Rock of Ages III viendra allonger la liste le 14 août prochain.



Enfin, précisons que Zombie Army 4 : Dead War ne sera plus disponible gratuitement via Stadia Pro à la fin du mois.





August is almost here so get ready to play four new games for free with #StadiaPro, with two titles launching directly into the Stadia Pro lineup.



Check out our blog for all the details: https://t.co/1kQ06RILcy pic.twitter.com/KpPnAIxujT — Stadia (@GoogleStadia) 28 juillet 2020

A l'instar de Sony Interactive Entertainment et de Microsoft , Google lève le voile sur les jeux dont les utilisateurs de Stadia Pro vont pouvoir bénéficier tout au long du mois d'août. Bien évidemment, Metro Redux fait office de tête de gondole : on rappelle qu'il inclut