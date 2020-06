Stadia : la prochaine conférence aura lieu en juillet, on connaît la date

Journey to the Savage Planet - profitera peut-être de l'occasion pour évoquer son prochain projet. On devrait également avoir des nouvelles d' Orcs Must Die! 3, une exclusivité temporaire attendue pour cet été. Récemment, une nouvelle offre Premiere Edition a fait son apparition. Contrairement à la précédente, elle n'inclut pas les trois mois d'abonnement, ce qui fait passer le prix de 129,99 à 99,99€. Un tarif susceptible d'intéresser ceux qui n'ont pas franchi le pas.





Our next Stadia Connect arrives on July 14! Join us for a look at some of the games coming to Stadia later this year. https://t.co/y8do0Vi2p2 pic.twitter.com/o23mjuosXE — Stadia (@GoogleStadia) 17 juin 2020

Le prochain Stadia Connect aura lieu le 14 juillet prochain. C'est en effet ce que fait savoir Google par Twitter, sans préciser toutefois l'heure du rendez-vous. On peut imaginer qu'elle sera communiquée à quelques jours de l'événement. Compte tenu que la dernière conférence consacrée au service n'était pas un grand cru, on espère que la firme de Mountain View sortira le grand jeu cette fois-ci.Par exemple, Typhoon Studios - racheté par Google l'an passé et à qui l'on doit