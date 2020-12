Stadia : Google étend son service de cloud gaming à 8 nouveaux pays européens

Pendant que Sony Interactive Entertainment et Microsoft sont toujours accaparés par la PS5, la Xbox Series X et la Xbox Series S, Google, de son côté, étend son service de cloud gaming. En effet, la firme de Mountain View annonce par le biais d'un communiqué officiel que Stadia est désormais disponible dans huit nouveaux pays européens, à savoir l'Autriche, la République Tchèque, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, et la Suisse. Ainsi, ce sont maintenant 22 territoires du Vieux Continent qui y ont accès.



On connaît déjà la marche à suivre : à partir d'une simple adresse Gmail, il est possible d'accéder immédiatement et sans aucun frais à Destiny 2 et à Super Bomberman R Online via un PC portable ou fixe, un smartphone compatible, ou une tablette. Tout nouvel inscrit à la possibilité de profiter pendant un mois de l'offre Stadia Pro qui, après la période d'essai gratuit, est facturée 9,99€/mois - il est possible de résilier à tout moment.



"L’abonnement Stadia Pro donne lieu à une sélection de jeux accessibles sans frais que les joueurs peuvent ajouter à leur bibliothèque avec de nouveaux jeux gratuits disponibles chaque mois, est-il indiqué. Les joueurs conservent l’accès à ces jeux gratuits pour toute la durée de leur abonnement." A noter que contrairement à ce que l'on pensait au départ, Stadia n'est pas une sorte de "Netflix du jeu vidéo", compte tenu qu'il faut débourser une somme supplémentaire pour se procurer les jeux.