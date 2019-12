Stadia : deux nouveaux jeux gratuits pour l'offre Pro en janvier 2020

Puisqu'il faut bien se calquer sur le rythme de Nintendo, Sony Interactive Entertainment et Microsoft, Google propose également aux abonnés Pro de Stadia de bénéficier chaque mois de jeux gratuits. A l'heure actuelle, l'offre comprend Destiny 2 : The Collection, Samurai Showdown, Farming Simulator 19 Platinum Edition, et TOMB RAIDER Definitive Edition. Si ce dernier sera retiré du catalogue à partir du 31 décembre prochain, la firme de Mountain View ajoutera deux nouveaux titres dès le 1er janvier 2020 : Rise of the TOMB RAIDER et Thumper.Concernant les aventures de Lara Croft, précisons qu'il s'agit de l'édition 20ème Anniversaire, ce qui implique la présence de plusieurs DLC tels que "Les liens du sang" (dans lequel est contenu le mode zombie "Le Cauchemar de Lara"), du niveau de difficulté "Survivant Extrême", ou encore de tenues bonus. Quant à Thumper, on vous conseille de jeter un oeil à notre test à cette adresse . Pour mémoire, Stadia Pro coûte 9,99€/mois, sachant qu'il faut ajouter derrière le prix des jeux souhaités.