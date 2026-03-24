Spider-Man Brand New Day : la bande annonce a dépassé le milliard de vues, un succès garanti pour le film ?

Difficile de passer à côté du phénomène. En l’espace de quelques jours seulement, la première bande-annonce de Spider-Man Brand New Day a franchi un cap symbolique rarement atteint : plus d’un milliard de vues cumulées, tous réseaux confondus. Un chiffre vertigineux, atteint à peine quatre jours après sa mise en ligne, qui confirme à quel point le retour de l’homme-araignée version Tom Holland est attendu. Dès ses premières 24 heures, la vidéo avait déjà donné le ton avec 718,6 millions de visionnages, établissant un record absolu pour un lancement de bande-annonce. Elle dépasse au passage des poids lourds comme GTA 6, souvent cité comme référence en matière d’engouement viral. Mais au-delà du simple record, c’est la vitesse à laquelle ces chiffres ont été atteints qui interpelle. On est clairement face à un emballement massif, global, qui dépasse largement le cercle habituel des fans de super-héros.









Ce genre de performance vient aussi nuancer un discours qu’on entend de plus en plus souvent autour d’une supposée fatigue du public vis-à-vis des blockbusters, et en particulier des films de super-héros. Ici, la réalité est plus contrastée : quand une licence reste forte, identifiable, et portée par un attachement émotionnel solide, l’intérêt du public ne disparaît pas. Et Spider-Man reste aujourd’hui l’une des marques les plus puissantes du divertissement mondial. Il suffit d’ailleurs de regarder le précédent film, Spider-Man No Way Home, pour comprendre l’ampleur des attentes. Avec 1,9 milliard de dollars au box-office mondial, le long-métrage avait déjà démontré la capacité de la franchise à créer l’événement. Spider-Man Brand New Day s’inscrit directement dans cette continuité, tout en proposant une évolution plus intime du personnage.









Cette fois-ci, l’histoire se déroule plusieurs années après les événements du film précédent. Peter Parker vit seul, coupé de ses proches après avoir effacé toute trace de son existence. Une situation qui recentre le récit sur un héros isolé, entièrement dédié à son rôle de protecteur de New York, mais aussi fragilisé par le poids de ses choix. La bande-annonce laisse entrevoir une montée en tension, à la fois physique et psychologique, avec l’émergence d’une nouvelle menace qui pourrait bien redéfinir son équilibre. Côté casting, le film réunit à nouveau Zendaya et Jacob Batalon, tout en introduisant de nouveaux visages comme Sadie Sink ou encore Jon Bernthal. La réalisation est confiée à Destin Daniel Cretton, un choix qui laisse présager une approche peut-être un peu différente, plus centrée sur les personnages sans pour autant sacrifier le spectacle.









En vrai, ce milliard de vues n’est pas seulement un record, c’est aussi un indicateur, celui d’une attente qui dépasse largement la simple curiosité, et qui pourrait bien se traduire en salles. Si ne serait-ce qu’une partie de cet engouement se confirme au moment de la sortie, prévue le 29 juillet 2026 en France, Sony et Marvel pourraient tenir là l’un des événements majeurs du box-office de l’année.





















