Marvel's Spider-Man 2 : Venom face à Peter Parker et Miles Morales en exclusivité sur PS5, premier trailer 4K

Si le PlayStation Showcase du 9 septembre 2021 a surpris son monde avec l'annonce de Marvel's Wolverine par Insomniac Games, beaucoup ont halluciné lorsque Marvel's Spider-Man 2 fut annoncé quelques minutes plus tard, toujours développé par Insomniac Games. Il faut dire que le studio californien, fraîchement racheté par Sony Interactive Entertainment ne chôme pas en ce moment. Même pas un an après l'extension Spider-Man : Miles Morales et à tout juste trois mois de la sortie de Ratchet & Clank : Rift Apart, il est surprenant d'apprendre que le studio est déjà à l'oeuvre sur deux gros AAA. Mais Insomniac Games est motivé et on apprend que Bryan Intihar et Ryan Smith, respectivement directeur créatif et game director sur le premier épisode, remettent le couvert. Si le premier trailer nous a permis de voir que Peter Parker et Miles Morales vont faire équipe pour affronter Venom, aucune image de gameplay n'a été dévoilée. On espère qu'il s'agira d'une véritable suite, avec un vrai gap technique avec le premier épisode, et pas qu'un simple DLC déguisé. Insomniac Games a précisé qu'il s'agira d'une exclu PS5, donc les chances de voir un vrai jeu next gen' sont permises. Sortie programmée pour 2023, si tout va bien.