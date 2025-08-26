Space Adventure Cobra : Microids lâche le tout dernier trailer pour nous donner envie

Deux ans après son annonce, Space Adventure Cobra The Awakening est enfin une réalité. Pour le meilleur ou pour le pire ? Les rares tests qui sont tombés à la date d'embargo décrivent un jeu au mieux moyen au pire pas franchement palpitant. Mais ça, on l'avait vu venir à 10 km depuis le reveal de son gameplay, la tête de ses graphismes et l'absence de preview organisée par Microids. La démo au Steam Next Fest aura permis de constater que le jeu n'est vraiment pas à la hauteur, avec une jouabilité hasardeuse. En attendant de vous livrer notre avis définitif (on a terminé le jeu ce week-end), on peut se délecter du trailer de lancement où Microids a mis le paquet pour nous donner envie de succomber. On rappelle qu'il s'agit d'un action-shooter, à mi-chemin entre run & gun et Metroidvania (on vous expliquera ce que le jeu a tenté de faire, sans y arriver), couvrant les 12 premiers épisodes de l'animé.









