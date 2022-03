Sony rachète Haven, le studio de Jade Raymond, et devient membre de la PlayStation Family

Deux mois seulement après avoir annoncé le rachat du studio Bungie (Destiny, les premiers Halo) , Sony Interactive Entertainment valide aujourd'hui le rachat du studio Haven, un an seulement après sa création. Fondé par Jade Raymond, qu'on a connu pour être l'une des productrices du premier Assassin's Creed, l'entreprise canadienne avait déjà eu le soutien financier de Sony Interactive Entertainment par le biais d'un investissement conséquent. Mais à l'époque, le studio était encore totalement indépendant. Il faut croire que Jade Raymond a su trouver les mots juste pour enfin trouver refuge chez la PlayStation Family, d'autant qu'elle et ses équipes travaillent sur un jeu service en ligne attendu sur PS5. Hermen Hulst, l'actuel big boss des studios PlayStation, s'est rapidement félicité de cette acquisition, en expliquant être ravi d'avoir des gens de la trempe de Jade Raymond et ses équipes de vétérans à leurs côtés :

Nous avons commencé à travailler avec Jade et son équipe début 2021, alors que l’annonce de la création de Haven Studios était imminente. Dès le départ, nous avons été inspirés par la vision de Haven visant à réunir les joueurs au sein d’une expérience multijoueur positive et significative. Nous avions toute confiance en leur expertise créative et technique pour mener à bien un projet aussi ambitieux. Nous étions ravis d’investir dans cette aventure dont le but est de créer une nouvelle franchise originale pour PlayStation.



Nous avons eu la chance de travailler en étroite collaboration avec Haven l’année dernière et nous avons été impressionnés par la croissance et les progrès du studio. Aujourd’hui, alors que nous allons souffler la première bougie de notre partenariat officiel, nous sommes ravis de les accueillir chez PlayStation. Il nous tarde de voir ce que l’avenir réserve à Haven Studios. Bienvenue dans la famille PlayStation Studios, Haven !

L'acquisition de Haven n'est pas uniquement un soulagement financier pour Jade Raymond et ses équipes, c'est aussi l'opportunité de travailler avec d'autres studios de renom et de talent, comme Guerrilla, Naughty Dog, Media Molecule ou encore Insomniac Games qui sont cités et avec lesquels elle va pouvoir collaborer sur des projets communs. Jade Raymond souligne le fait que le studio a fait d'énormes progrès en l'espace de 12 mois seulement, grâce notamment à une culture d'entreprise basée sur la gentillesse, la flexibilité et le courage de laisser libre cours à la créativité. C'est l'occasion pour elle de révéler que leur jeu en développement est "une expérience multijoueur AAA avec un monde en constante évolution centré sur la liberté, la passion et l’entrain afin de divertir les joueurs pendant des années". Autant vous dire qu'on a hâte de voir le résultat.