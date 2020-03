Sniper Ghost Warrior Contracts 2 : le jeu est confirmé et pourrait même sortir cette année

Le studio CI Games a décidément du pain sur la planche : dans un communiqué officiel publié depuis son site internet, Marek Tymiński, PDG de la firme, a donné quelques nouvelles du développement de l'action-RPG Lords of the Fallen 2, repris en interne depuis bientôt un an. En plus de cette jolie charge de travail, la société confirme, toujours dans cette même déclaration, que Sniper Ghost Warrior Contracts 2 est également en conception dans ses locaux.Sorti en novembre dernier, Sniper Ghost Warrior Contracts premier du nom fut accueilli plutôt positivement, en tout cas bien plus que son prédécesseur Sniper Ghost Warrior 3 qui optait pour une formule en open world mal maîtrisée. Désormais remis dans le droit chemin avec une structure plus linéaire, plus solide, le FPS s'offrira donc un opus inédit "qui comportera une nouvelle fonctionnalité majeure" et "de nombreuses améliorations". Le titre intégrera aussi une "toute nouvelle histoire" (encore heureux) dans d'autres régions du monde, nous confirme le dirigeant polonais.Malgré cette ambition certaine, Marek Tymiński avoue toutefois que le budget alloué au développement est moindre que celui du premier Sniper Ghost Warrior Contracts : pour le moment, ce deuxième épisode n'a pas encore de date de sortie mais "pourrait sortir cette année", selon le CEO. À voir quelles plateformes les développeurs visent alors, la PS4 et la Xbox One commençant tranquillement à passer le flambeau à leur petite sœur arrivant fin 2020.