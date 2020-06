Sniper Ghost Warrior Contracts 2 : le jeu confirmé sur PC, PS4 et Xbox One avec une date de sortie

Alors que City Interactive avait confirmé il y a quelques mois que le développement de Sniper Ghost Warrior Contracts 2 était en cours. On apprend que ce dernier va bel et bien sortir cette année sur PC, PS4 et Xbox One. En effet, le studio polonais a mis à jour le site web officiel de la licence avec un tout nouvel artwork qui ne laisse plus aucune place au doute. Le titre débarquera donc cet automne, même si on ignore encore la date exacte. Quoi qu'il en soit, le studio nous dévoile ce tout premier artwork qui devrait nous faire patienter jusqu'à ce qu'on ait droit à de plus amples informations sur le jeu.