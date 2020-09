Sniper Ghost Warrior Contracts 2 : déjà un trailer bien aligné, les jaquettes sont aussi là

Sorti il n'y a même pas un an, Sniper Ghost Warrior Contracts a su proposer une formule bien plus équilibrée (et réussie) que ses prédécesseurs avec des zones semi-ouvertes et un gameplay au poil. À vrai dire, ce fut un véritable petit succès qui incita CI Games à vite réitérer l'expérience, preuve en est de Sniper Ghost Warrior Contracts 2 déjà annoncé depuis plusieurs mois : aujourd'hui, la firme polonaise délivre un tout premier trailer mettant l'accent sur des tirs à longue distance désormais réalisables... à plus de mille mètres.En attendant plus de détails, les développeurs nous dévoilent aussi la jaquette du jeu dont la sortie est prévue "bientôt" sur PC, PlayStation 4 (et sûrement 5), Xbox One et Xbox Series X.