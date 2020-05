Sledgehammer : le studio derrière Call of Duty WW2 recrute en masse pour un avenir ambitieux

Fondé en 2009, le studio Sledgehammer Games s'est construit une solide réputation pour son travail dévoué sur la saga Call of Duty : après avoir participé au développement de Modern Warfare 3 mené par Infinity Ward en 2011, Activision lui a finalement donné carte blanche pour Advanced Warfare en 2014 puis World War II en 2017 : seulement voilà, ses deux membres fondateurs sont partis soudainement voguer vers d'autres horizons et, depuis, il semblerait que ce soit un peu le bazar dans les couloirs de la firme américaine. Au point qu'elle ne concocterait pas, comme elle aurait du, le Call of Duty de cette année dont le chantier serait alors opéré promptement par Treyarch (Black Ops).Toutefois, l'entreprise basée à Foster City compte bien rectifier le tir : son nouveau dirigeant Andy Wilson, en place depuis près d'un an et venu tout droit de Hangar 13 (Mafia III), s'est confié au site VentureBeat : SledgeHammer s'apprête donc à recruter plus de cent personnes en cette année 2020, de façon à pouvoir travailler sur plusieurs projets simultanément. Une croissance majeure qui va de pair avec l'ouverture récente d'une branche en Australie et qui devrait alors gonfler radicalement les effectifs, actuellement au nombre de 200 employés... ce qui n'est déjà pas si mal.D'un point de vue plus métaphorique, le PDG annonce que la société est désormais dans "sa décennie II" - soit un véritable tournant dans son histoire - en se focalisant sur un avenir autrement plus ambitieux. C'est tout le mal que l'on leur souhaite.