Sin : un remake du FPS de 1998 en chantier chez 3D Realms (et pas que)

Décidément, les remasters/remakes de jeux des années 90 ont franchement la côte. Et, drôlement, c'est toujours le même studio qui hérite de leur développement : après avoir donc annoncé les refontes de System Shock Blade Runner et Shadow Man , Night Dive officialise donc son travail sur le FPS de 1998 Sin, à l'époque édité par Activision et conçu par Ritual Entertainement.D'ailleurs, la firme n'est pas seule sur le projet puisqu'accompagnée de 3D Realms, revenu d'entre les morts en travaillant sur des remasterisations (dont celle de Kingpin ) ainsi que Slipgate Ironworks, un studio danois. Pour le moment, aucune image de ce remake de Sin n'est communiquée et il faudra donc patienter sagement pour plus d'informations. C'est dire, nous n'avons même pas de support ni de fenêtre de sortie !Pour rappel, Sin contait l'histoire de Blade, un homme de main agissant pour l'agence de sécurité HardCops, en guerre à l'entreprise de biotechnologie SinTek en 2037. L'aventure était particulièrement sanglante et s'aidait alors de l'id Tech 2 : les critiques s'étaient avérées particulièrement bonnes, donnant même lieu à un film d'animation en 2000 et une petite suite en 2006. Voilà la franchise de retour, donc, et on espère qu'elle n'a pas trop pris de coup de vieux.