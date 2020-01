Kingpin : le jeu culte et bourrin de 1999 annonce sa version Reloaded dans un trailer méga-classe

En 1999, Xatrix Entertainment sortait Kingpin Life of Crime, un jeu de mafieux sans aucune retenue particulièrement marquant pour sa localisation des dégâts et son ambiance ultra-criminelle (ainsi que pour être arrivé juste après la tuerie de Columbine). Bref, plus de vingt ans plus tard, 3D Realms annonce le retour du titre culte d'Interplay sous une version "Reloaded" : de la 4K, du 60FPS, une compatibilité pour l'affichage ultra-large, un nouveau système de quêtes et un rééquilibrage de plein d'options. Bref, une édition premium de qualité dont voici un premier trailer : rendez-vous en 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.