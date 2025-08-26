JeuxActuJeuxActu.com

Shinobi Art of Vengeance : un dernier trailer pour montrer son explosivité !

Shinobi Art of Vengeance : un dernier trailer pour montrer son explosivité !

Pendant que Microids et Magic Pockets se vautrent avec leur Space Adventure Cobra moche et approximatif, SEGA et le studio français Lizardcube brillent avec Shinobi Art of Vengeance, leur action-plateformer en 2D magnifiquement dessiné à la main par les artisans de Streets of Rage 4. Respecter l'héritage de la franchise historique, tout en apportant une touche moderne assumée. D'ailleurs, sur le plan du gameplay, SEGA a mis en place un jeu nerveux, exigeant, mais accessible, respectant l’équilibre délicat entre l’héritage arcade et les standards actuels. Le jeu est attendu pour le 29 août prochain, mais une démo gratuite est disponible sur toutes les consoles, permettant de tester un premier niveau enrichi et de se faire une idée du retour du ninja avant la sortie officielle.



Shinobi Art of Vengeance

Shinobi Art of Vengeance

Shinobi Art of Vengeance

Shinobi Art of Vengeance

Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 26 août 2025
17:41


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Shinobi Art of Vengeance : les skills de Joe Musashi brillent dans ce Combat Trailer SEGA et Lizardcube continuent de dérouler la campagne de communication autour de Shinobi Art of Vengeance, leur reboot 2D de la mythique licence d’action/plateforme, avec une toute nouvelle vidéo dédiée au système de combat. 02/06/2025, 19:46
Shinobi Art of Vengeance : le Story Trailer nous dévoile d'autres personnages, en plus de Joe Musashi Toujours prévu pour le 29 août prochain, Shinobi Art of Vengeance poursuit sa campagne promotionnelle avec un story trailer pour nous donner quelques détails sur l'histoire qui va entourer Joe Musashi, notre héros. 28/05/2025, 08:53

Shinobi Art of Vengeance : du nouveau gameplay pour découvrir Neo City et ses néons 21/05/2025, 10:36
Shinobi : un nouveau jeu en 2D par les Français de Lizardcube (Streets of Rage 4) 12/02/2025, 23:16


Shinobi Art of Vengeance

Jeu : Action/P-F
Editeur : SEGA
Développeur : Lizardcube
29 Août 2025
29 Août 2025
29 Août 2025
29 Août 2025
29 Août 2025
29 Août 2025

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note COBRA (Microids) : un jeu sans pognon ni ambition 😔​ (TEST + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
Je note COBRA (Microids) : un jeu sans pognon ni ambition 😔​ (TEST + GAMEPLAY 4K)

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers