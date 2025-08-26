Shinobi Art of Vengeance : un dernier trailer pour montrer son explosivité !

Pendant que Microids et Magic Pockets se vautrent avec leur Space Adventure Cobra moche et approximatif, SEGA et le studio français Lizardcube brillent avec Shinobi Art of Vengeance, leur action-plateformer en 2D magnifiquement dessiné à la main par les artisans de Streets of Rage 4. Respecter l'héritage de la franchise historique, tout en apportant une touche moderne assumée. D'ailleurs, sur le plan du gameplay, SEGA a mis en place un jeu nerveux, exigeant, mais accessible, respectant l’équilibre délicat entre l’héritage arcade et les standards actuels. Le jeu est attendu pour le 29 août prochain, mais une démo gratuite est disponible sur toutes les consoles, permettant de tester un premier niveau enrichi et de se faire une idée du retour du ninja avant la sortie officielle.





