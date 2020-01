Shenmue III : la première grosse extension du jeu annoncée, on a même une date de sortie

Wuying Ren, ou sa sparring partner Zhen Wei que l'on croise au village de Bailu. Tout ça pour gagner des "items incroyables", nous assure-t-on.

La présence d'un Season Pass (14,99€) sous-entendait clairement que Shenmue III aurait droit à des DLC, ce que confirment aujourd'hui Deep Silver et Ys Net via Twitter. En effet, on apprend que "Battle Rally" (que l'éditeur et le studio qualifient de "première extension majeure") sera disponible en téléchargement à partir du 21 janvier prochain sur l'Epic Games Store et le PlayStation Store. Il faudra débourser 7,99€ pour se procurer l'add-on, sachant que les détenteurs du Season Pass le récupéreront d'office le jour de sa sortie.On nous promet des nouvelles activités à travers une course pas comme les autres, durant laquelle les joueurs devront prendre part à des face à face. Plus important, cette extension permettra d'incarner un personnage autre que Ryô Hazuki :