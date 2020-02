Shenmue III : le second gros DLC tient sa date de sortie, des images en prime

Dès demain (18 février), les possesseurs de Shenmue III pourront profiter de la seconde extension majeure, le Story Quest Pack. Proposé au prix de 5,99€, il fait bien évidemment partie du Season Pass (14,99€) qu'il est possible de se procurer sur le PlayStation Store et l'Epic Games. D'après ce que l'on nous explique, ce DLC permettra à Ryô Hazuki de croiser la route d'une ancienne connaissance, Zhang Shugin, et de se retrouver embarqué dans une nouvelle aventure.On rappelle que Shenmue III est disponible depuis le 19 novembre dernier sur PS4 et PC, et que notre test se trouve à cette adresse