Schtroumpfs Kart : un trailer de lancement détaille les qualités du jeu, qui sort aujourd'hui

Parmi la quantité incroyable de jeux qui sortent en ce moment, on peut compter Microids comme étant l'un des acteurs du jeu vidéo à être le plus actif. Aujourd'hui marque d'ailleurs l'arrivée de Schtroumpfs Kart, un énième Mario Kart like qui va tenter de s'inscrire comme étant une alternative au jeu de courses de Nintendo. C'est le studio Eden Games qui est derrière ce projet, à qui l'on doit la série des V-Rally, Test Drive Unlimited et Gear.Club notamment. Si les développeurs n'ont plus grand-chose à prouver en matière de jeux de course, qu'en est-il lorsqu'il est question de karts avec items à ramasser sur la route ? D'après Laurely Birba qui a testé le jeu , ce Schtroumpfs Kart se montre plutôt correct côté graphismes, tandis que la conduite, sans être exceptionnelle, offre une prise en main immédiate. Le jeu se distingue aussi par les pouvoirs octroyés par le choix du personnage, ce qui change un peu des jeux typés Mario Kart. Un trailer de lancement vient d'ailleurs d'être publié par Microids qui met en lumière toutes les caractéristiques du jeu.