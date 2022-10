Schtroumpfs Kart : présentation en vidéo des super-pouvoirs de chaque Schtroumpf

Puisqu'il reste encore quelques semaines avant l'arrivée de Schtroumpfs Kart, Microids a eu la bonne idée de nous donner des nouvelles de son Mario Kart like. Dans une vidéo assez courte (même pas une minute), on découvre l'ensemble des pouvoirs de chaque Schtroumpf, ce qui signifie qu'il possède des aptitudes bien spécifiques et qu'ils ne sont donc pas égaux dans les items utilisés. Contrairement à Mario Kart où l'on récupère des objets à la loterie sur la base d'un niveau équitable, dans Schtroumpfs Kart, il va bien falloir choisir son personnage avant de démarrer une course. Etant donné qu'il y a 12 Schtroumpfs dans le jeu, il y autant de pouvoirs différents, que l'on obtient dans des "cadeaux-surprises" qui sont disséminés un peu partout sur le parcours.



Développé par Eden Games (Gear.Club Unlimited, Test Drive Unlimited, V-Rally), Schtroumpfs Kart sera disponible uniquement sur Nintendo Switch le 15 novembre 2022.