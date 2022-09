Schtroumpfs Kart : enfin le premier trailer, mais aussi la date de sortie

Schtroumpfs Kart n'avait qu'affiché ses screenshots et rien de plus. Difficile donc de se faire une idée du jeu malgré toute la bonne volonté du jeu. Il aura fallu attendre le mois de septembre pour que Microids nous révèle enfin la première vidéo de gameplay et constater que le jeu reprend toutes les mécaniques de Mario Kart. Du départ canon où il faut appuyer sur le bouton d'accélération au bon moment jusqu'au items à balancer sur les adversaires, en passant par les dérapages contrôles qui offrent des boosts en pleine course, les développeurs d'Eden Games se sont contentés de reprendre les ingrédients qui fonctionnent déjà dans le genre. Il y a même les rampes et les raccourcis qui permettent de grapiller du temps sur les autres. Plutôt coloré et séduisant visuellement, ce Schtroumpfs Kart est attendu pour le 15 novembre prochain sur Nintendo Switch, exclusivement.





Lorsqu'il avait été annoncé en juin dernier,