Samurai Shodown : Gongsun Li en DLC, le crossover inattendu avec le jeu mobile Honor of Kings

Le casting de Samurai Shodown continue de s'étoffer avec, aujourd'hui, l'annonce de Gongsun Li qui débarquera en DLC le 5 août prochain. D'après ce qu'explique SNK dans son communiqué, ce personnage issu du jeu mobile Honor of Kings (développé par Tencent) sera proposé gratuitement ; une nouvelle qui intéressera sans doute les fans. Ce n'est pas la première fois que Samurai Shodown accueille un guest character comme on dit, puisque la Saison 2 a été marquée par l'apparition de Warden, un protagoniste de For Honor (Ubisoft). A l'heure actuelle, on ignore si une Saison 3 fait partie des plans de SNK.Par contre, ce qui est certain, c'est que la maison participera à la table ronde autour de laquelle seront réunis des poids lourds de la baston. Peut-être que des annonces auront lieu, sait-on jamais. En attendant, on rappelle que Samurai Shodown est sorti sur Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PC et Stadia.