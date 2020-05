Resident Evil : bientôt les 25 ans, nouveau jeu et série de goodies en vue

ainsi qu'au dernier jeu Resident Evil 3." Une déclaration qui nous assure bien une tonne de goodies en tout genre et qui se poursuit avec quelques autres mots intrigants : " Nous avons hâte de préparer des produits et des campagnes qui exploitent le monde de Resident Evil."





Le moins que l'on puisse dire, c'est que la saga Resident Evil a marqué l'histoire. Sept jeux "principaux", une tonne de spin-off, une (discutable) saga de blockbusters au cinéma : Capcom peut se réjouir d'avoir été l'un des acteurs principaux de l'industrie et du survival-horror. Et, l'année prochaine, l'iconique franchise fêtera son quart de siècle, soit une occasion en or de faire quelques petits gestes honorifiques.En tout cas, c'est ce que prévoirait l'éditeur comme l'indique une partie bien précise de son site officiel japonais : "nous cherchons des partenaires, principalement dans le domaine de la production de produits dérivés, liés au 25e anniversaire de la série Resident Evil qui aura lieu en mars 2021Le mot "campagnes" ne sera pas passé inaperçu, laissant clairement penser qu'un nouveau jeu est en préparation : selon les indiscrétions de nombreuses personnes, Resident Evil 8 serait en passe d'être annoncé et s'avérait être l'épisode le plus original de la série , hallucinations et sorcières à l'appui. On reste bien évidemment à l'affût de la moindre bribe d'information.