Resident Evil 4 VR : une version inédite en réalité virtuelle pour Oculus, première vidéo

Des rumeurs en parlaient il y a quelque temps, voici le projet entièrement officialisé : oui,et qui vient d'être annoncée cette nuit par le biais du Resident Evil Showcase (d'ailleurs, ce dernier a aussi montré un bien joli trailer de l'opus Village et du film en CGI Infinite Darkness pour Netflix ).Le but ?Il faut dire qu'il s'agit d'une aventure culte qui avait marqué son époque au fer rouge et qui, encore aujourd'hui, n'a pas tant vieilli que ça. Remarquable, on vous dit.Malheureusement, aucune autre information n'a été donnée mais on nous donne rendez-vous à l'Oculus Gaming Showcase qui prendra place le 21 avril prochain sur Facebook et Twitch, en direct.