Resident Evil 4 VR : cinq minutes de gameplay en plein village ainsi qu'une pluie d'infos

On pourra ainsi saisir ses propres armes à la main et les déplacer manuellement dans notre inventaire

On pourra prendre nos armes directement sur notre corps et pas forcément en passant par un menu

On pourra utiliser des armes séparées avec nos deux mains, par exemple un pistolet et un couteau

On se déplacera toujours grâce au joystick mais tout le haut du corps de Leon pourra être contrôlé grâce aux contrôleurs Touch du Quest 2

On pourra se déplacer également grâce à la téléportation

De nombreuses options d'ergonomie seront proposées, de façon à pouvoir jouer même assis

Graphiquement, le jeu a été rehaussé avec plus de 4500 textures retouchées

Les animations ont été refaites pour l'Unreal Engine 4 mais le jeu restera le même que la version originale

Une mouture VR prometteuse, donc, qui devrait débarquer cette fin année sur l'Oculus Quest 2. Une année décidément sous le signe de Resident Evil puis que l'opus très attendu Village débarquera le 7 mai prochain tandis qu'un film en CGI, un film reboot et une série Netflix sont également attendus prochainement.



Une année décidément sous le signe de Resident Evil puis que l'opus très attendu Village débarquera le 7 mai prochain tandis qu'un film en CGI, un film reboot et une série Netflix sont également attendus prochainement.

Annoncé timidement il y a quelques jours, Resident Evil 4 VR vient tout juste de montrer de sa superbe à l'occasion de l'Oculus Gaming Showcase, exactement comme Capcom l'avait prédit. Pour rappel, il s'agira d'une version exclusive au nouveau casque Oculus Quest 2, et donc uniquement jouable en réalité virtuelle : l'aventure restera la même mais sera tout particulièrement optimisée pour l'accessoire de Facebook (car oui, on rappelle que l'entreprise de VR appartient au groupe du célèbre réseau social). Ainsi, en plus d'une présentation de plus de cinq minutes truffée de gameplay, une foule d'informations nous tombent dessus pour notre plus grand bonheur.