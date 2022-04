Resident Evil 4 VR : le mode "The Mercenaries" est dispo et il est gratuit, présentation en vidéo

Meta Quest Gaming Showcase, Capcom a révélé l'arrivée d'un nouveau mode de jeu, intitulé "The Mercenaries". Totalement gratuit et accessible via la dernière mise à jour du jeu, ce mode fait la part belle au scoring, avec des défis adaptés à cet effet. L'idée est d'abattre un maximum d'infectés dans un temps forcément limité. Un classique. Ça sera aussi l'occasion d'incarner des personnages autres que Leon S. Kennedy, puisque Ada Wong, Hunk, Albert Wesker et Jack Krauser seront jouables. The Mercenaries proposera plusieurs défis différents et en les réussissant, on débloque des bonus comme un mode "grosse tête", une version horror movie avec un filtre noir & blanc, et le mode "Fast Forward" pour les déplacements ultra speed. Il y aussi des skins farfelus à débloquer, aussi bien du côté des personnages que des armes, bref de quoi s'amuser encore plusieurs heures supplémentaires. Rappel : ce n'est pas Capcom qui développé mais Armature Studio.

Sorti en octobre 2021 sur celui qu'on appelait encore l'Oculus Quest 2 à cette époque, Resident Evil 4 VR vient de se mettre à jour. Dans le cadre du