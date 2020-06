Resident Evil 3 : faut-il s'attendre à des DLC pour la campagne solo ? La réponse de Capcom

Si Capcom s'efforce d'étoffer le contenu de Resident Evil Resistance, il faut bien avouer que l'intérêt du mode multi de Resident Evil 3 reste très limité. En fait, les fans espèrent surtout des DLC pour la campagne solo ; certains supposent même que les développeurs ont intentionnellement zappé le beffroi pour lui consacrer une extension. Une théorie qui ne tient plus debout suite aux récentes déclarations de Peter Fabiano. En effet, le producteur a affirmé à nos confrères de Siliconera que Resident Evil 3 était "un produit fini". Autrement dit, en dehors des mises à jour gratuites déjà programmées pour Resident Evil Resistance, les joueurs ne doivent s'attendre à rien d'autre.Une nouvelle qui n'étonnera personne, compte tenu des nombreuses rumeurs concernant Resident Evil 8 et le remake de Resident Evil 4. D'ailleurs, si l'on en croit l'insider AestheticGamer, la série devrait prochainement faire l'objet d'une annonce majeure. En attendant, on rappelle que Resident Evil 3 est disponible depuis le 3 avril dernier sur Xbox One, PS4 et PC.