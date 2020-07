Remothered Broken Porcelain : le survival horror est retardé, voici la date de sortie

Il y a quelques semaines, nous avions pu jouer de façon privilégiée à Remothered Broken Porcelain , un survival-horror "à l'ambiance vintage et oppressante, volontairement inspirée de Stephen King" : il y avait un potentiel certain mais beaucoup d'interrogations nous restaient malgré tout dans l'esprit, lesquels devaient trouver réponses cet été lors de la sortie du jeu. Visiblement mis à mal et soucieux de délivrer une expérience à la hauteur des attentes, Modus Games vient d'annoncer un report de son bébé à l'automne prochain, le 20 octobre plus précisément, toujours sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. On espère donc que le studio aura le temps de peaufiner cette suite de Remothered Tormented Fathers.