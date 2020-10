Remothered Broken Porcelain : un trailer de lancement bien glauque pour le survival horror

Faisant suite à un premier jeu sorti en 2017, Remothered Broken Porcelain ne changera pas tellement de concept : vous infliger une bonne grosse dose de stress comme on les aime. Pour ce faire, direction l'auberge Ashmann, un lieu dans lequel il ne fait pas vraiment bon vivre puisque peuplé par des personnages peu recommandables, dont un souhaitant vivement découper l'héroïne du jeu, Lindsay, en petits morceaux. C'est comme ça, il va falloir vivre avec.Histoire de faire monter l'excitation davantage, Modus Games livre donc le traditionnel trailer de lancement : rempli d'extraits de gameplay et de cinématiques, celui-ci devrait vous donner un bel aperçu de la sombre aventure qui vous attend. On se donne donc rendez-vous le 20 octobre sur toute une ribambelle de plateformes : le PC, la PlayStation 4, la Xbox One et la Nintendo Switch.