Remothered Broken Porcelain : un nouveau trailer qui met dans l'ambiance, entre romance et horreur

Après un premier épisode sorti en 2017, la franchise Remothered remet ça avec un nouvel opus baptisé Broken Porcelain : l'aventure de Stormind Games misera beaucoup sur son ambiance glauque et oppressante dans laquelle nous avons d'ailleurs pu nous immiscer lors d'une démo de gameplay privée Alors que la date de sortie du soft vient d'être repoussée , ce dernier s'exhibe aujourd'hui par le biais d'une toute nouvelle bande-annonce : plus précisément, il s'agit d'un story trailer dévoilant la relation proche entre Jennifer, l'héroïne du jeu, et son amie Lindsay. Cette romance s'articulera autour de l'auberge Ashmann, ce lieu quelque peu torturé (voire complètement possédé) dont l'atmosphère sera directement inspirée des œuvres de Stephen King.Bref, assez parlé : nous vous laissons mettre un pied dans l'univers grâce à la vidéo ci-dessous en attendant l'arrivée du jeu, prévue le 20 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.