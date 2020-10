Razer : la marque dévoile son fauteuil gamer haut de gamme

Ce weekend avait lieu la RazerCon, une convention où la marque aux serpents a dévoilé les nouveautés de son catalogue, dont un fauteuil gaming haut de gamme. Appelé Razer Iskur, ce trône du gamer moderne vise à combiner un confort absolu avec un style sans précédent, dans la lignée des habitudes de la marque. Pour vous obliger à prendre une bonne position face à l'écran, l'Iskur nous propose un système de soutien lombaire avec 26 degrés de personnalisation, ce qui devrait aider à atténuer les courbatures qu'on peut sentir après de très longues sessions de jeu.

Pour plus de confort, le fauteuil dispose aussi d'un rembourrage haute densité, d'accoudoirs 4D personnalisables et d'un coussin de tête à mémoire de forme. Le tout est revêtu d'un cuir synthétique multi-couches avec des surpiqûres vertes, tandis que le revêtement affiche un aspect peau de serpent afin de rappeler la marque. Le Razer Iskur est déjà disponible en précommande via le site officiel de la marque au tarif de 499.99€, sachant que les expéditions débuteront le 29 octobre prochain.