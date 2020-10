Razer : la macotte officielle Sneki Snake disponible en peluche au profit d'une ONG

Parmi les nombreuses annonces hardware qui ont eu lieu lors de la RazerCon 2020, la plus inattendue concernait la commercialisation d'une peluche. Oui, vous avez bien lu, la mascotte officielle de la marque est enfin en vente. Appelée Sneki Snake, cette peluche sera vendue à partir du 10 octobre 2020 au prix de 34.99€. Mais pourquoi une peluche ? Il s'agit en réalité d'un partenariat avec l'ONG Conservation International dont l'objectif est de préserver la biodiversité et les espaces verts. À chaque peluche achetée, l'association pourra donc sauver 10 arbres dans ses lieux d'action, ce qui aidera aussi la faune qui y habite. L'objectif de Razer est d'ailleurs de réussir à sauver 100 000 arbres et environ 161 hectares de forêts.