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Razer Hammerhead V3 HyperSpeed, des écouteurs gaming à ultra faible latence et Bluetooth 6.0

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed, des écouteurs gaming à ultra faible latence et Bluetooth 6.0

Razer vient de dévoiler sa nouvelle génération d’écouteurs gaming, répondant au nom de Razer Hammerhead V3 HyperSpeed. Il s'agit évidemment du nouveau modèle 2026 et qui s’inscrit pour la marque de continuer à se diversifier avec autre chose que du hardware gaming. Parmi les choses à retenir de ces Razer Hammerhead V3 HyperSpeed, c'est qu'ils misent sur une double connectivité avec le sans-fil HyperSpeed en 2,4 GHz et le Bluetooth 6.0. Cette combinaison de technologie est pensée pour passer rapidement d’un appareil à un autre sans perte de stabilité, que ce soit sur PC, mobile ou consoles portables, avec un accent fort mis sur la latence réduite et la fluidité de connexion. Au cœur du dispositif, on retrouve un boîtier multifonction qui fait à la fois office de station de charge et de récepteur sans fil, tandis que la fonction SmartSwitch a pour but de faciliter le basculement instantané entre les différents modes de connexion. Pratique quand on veut passer d'unusage gaming et à un usage multimédia sans prise de tête.

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Sur le plan audio, les Razer Hammerhead V3 HyperSpeed intègrent également un système de réduction active du bruit hybride amélioré, annoncé comme capable de réduire jusqu’à 50% des nuisances sonores. Sur PC, on apprend que la compatibilité avec THX Spatial Audio via le Razer Synapse 4 offre une spatialisation 7.1 virtuelle plus précise, pensée principalement pour les jeux compétitifs où la direction sonore joue un rôle important. Côté autonomie, la marque taïwannaise annonce jusqu’à 40 heures d’utilisation cumulée avec le boîtier de recharge, dont environ 10 heures directement sur les écouteurs. A noter que Razer propose aussi une autre version plus accessible, les Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed, qui reprennent l’essentiel des caractéristiques de la gamme avec une approche plus épurée mais toujours centrée sur la faible latence et la compatibilité multi-appareils. Place aux images.


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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 10 avril 2026
11:22


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